Кемеровские власти сообщили о появлении новой автобусной остановки

В кемеровской мэрии журналисту AVOKADO сообщили, что проблемная остановка в районе улицы 1-я Линия у дома №2Б, которую рабочие ранее демонтировали вместе с магазином, но павильон для пассажиров обратно так и не вернули, все-таки появится на своем прежнем месте.

– Торгово-остановочный павильон демонтирован собственником, поскольку был установлен без правовых оснований. Данное место для размещение НТО не предусмотрено. Остановочный павильон будет восстановлен, – сказали в правительстве города.

Правда сроков выполнения работ собеседница не обозначила.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что превратившаяся в свалку остановка вынудила кемеровских пенсионеров сбежать во двор.