Кемеровские власти сообщили о появлении новой автобусной остановки

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В одном из районов столицы Кузбасса появится новый павильон для пассажиров, который будет размещен на месте, где сейчас неприглядный пустырь с мусором.

В кемеровской мэрии журналисту AVOKADO сообщили, что проблемная остановка в районе улицы 1-я Линия у дома №2Б, которую рабочие ранее демонтировали вместе с магазином, но павильон для пассажиров обратно так и не вернули, все-таки появится на своем прежнем месте.

Торгово-остановочный павильон демонтирован собственником, поскольку был установлен без правовых оснований. Данное место для размещение НТО не предусмотрено. Остановочный павильон будет восстановлен, сказали в правительстве города.

Правда сроков выполнения работ собеседница не обозначила.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что превратившаяся в свалку остановка вынудила кемеровских пенсионеров сбежать во двор.

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