+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские власти сообщили о намерении соединить набережные

0
Фото:  

Власти кузбасской столицы в ближайшем будущем хотят соединить набережные в центральной части города.

Сейчас рабочие взялись за благоустройство набережной за Московской площадью, а вот на территории за спортивным комплексом "Кузбасс-Арена" они будут завершены только в 2023 году, о чем рассказал мэр столицы Кузбасса Илья Середюк.

В городе продумана концепция соединения всех набережных рек Искитимки и Томь единым пешеходным путем. Сделать все эти работы за один год невозможно ни финансово, ни физически. Поэтому мы работаем поэтапно, – высказался градоначальник.

При этом планы по соединению участков новой набережной Томи и набережной в историческом центре города о счел делом весьма перспективным, но не быстрым, поскольку архитектурное сообщество в данный момент только размышляет о возможности воплощения перехода между участками.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38423

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined