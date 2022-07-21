Кемеровские власти сообщили о намерении соединить набережные

Сейчас рабочие взялись за благоустройство набережной за Московской площадью, а вот на территории за спортивным комплексом "Кузбасс-Арена" они будут завершены только в 2023 году, о чем рассказал мэр столицы Кузбасса Илья Середюк.

– В городе продумана концепция соединения всех набережных рек Искитимки и Томь единым пешеходным путем. Сделать все эти работы за один год невозможно ни финансово, ни физически. Поэтому мы работаем поэтапно, – высказался градоначальник.

При этом планы по соединению участков новой набережной Томи и набережной в историческом центре города о счел делом весьма перспективным, но не быстрым, поскольку архитектурное сообщество в данный момент только размышляет о возможности воплощения перехода между участками.