Кемеровские власти сообщили о массовом увольнении водителей общественного транспорта

В социальных сетях жители кузбасской столицы продолжают жаловаться на нехватку транспорта на тех или иных маршрутах. Причем негодование горожан вызывает работа как городского, так и пригородного общественного транспорта.

В городской мэрии журналисту AVOKADO пояснили, что за последние два месяца около 50 водителей решили уволиться. Причем сделали они это по самым разным причинам. Также отмечается, что водительский состав транспортных предприятий не имеет закрепления за конкретным маршрутом. Из этого следует, что они могут заменять друг друга.

Напомним, в середине июля администрация Кемерова заявила, что многие водители не выходят на рейсы из-за болезни, однако о характере заболевания не сообщалось. Теперь же власти уточнили, что с июня по июль текущего года на транспортных предприятиях города был официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом.