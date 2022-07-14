Кемеровские власти сообщили о капитальном ремонте семи скверов

В текущий момент ремонтные работы ведутся сразу в семи кемеровских скверах. Подробности об обновлении территорий рассказал мэр города в своем Telegram-канале.
– Есть маленькие и уютные объекты, не менее любимые горожанами. Как например небольшой сквер около территориального управления Рудничного района на проспекте Шахтеров, – уточнил чиновник.
Уточняется, что подрядчик уже заасфальтировал в указанном сквере дорожки, а также установил там бордюры. Рабочие произвели замену разбитых клумб на новые, в скором времени появятся и лавочки, урны, декоративные кустарники, яркие цветы.
Фото: Telegram-канал Ильи Середюка
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