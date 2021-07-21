Кемеровские власти сообщили дату открытия Московской площади

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Житель и гости кузбасской столицы смогут посетить новое общественное пространство города уже в конце июля.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации Кемерова, известно, что к текущему моменту был организован процесс передачи Московской площади как объекта благоустройства от застройщика в муниципальную собственность. Как предполагается, завершатся соответствующие процедуры 30 июля. Тогда же общественное пространство станет доступным для посещения желающих.


Кроме того, на объекте продолжают вестись и другие работы – технические. В них, как отметили в администрации, входит: автоматизация охранной системы контроля доступа на площадь. Одновременно с этим специалисты занимаются разработкой концепции организации различных активностей для посетителей Московской площади.


Отмечается, что специалисты занимаются решением вопроса об обустройстве пешеходных путей, а также запуска прямых и постоянных маршрутов общественного транспорта к объекту. Одна остановка уже была установлена, завершается оборудование посадочной площадки в соответствии с требованиями законодательства.


Добраться до площади без использования общественного транспорта можно при помощи личного автомобиля или такси. Близ объекта предусмотрены парковки для машин и велосипедов.

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