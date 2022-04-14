Кемеровские власти снесут незаконные гаражи в Кировском районе

Незаконные гаражи в Кировском районе кузбасской столицы будут уничтожены. Постановление с соответствующим решением, которое уже подписал глава города Илья Середюк, появилась на сайте местной администрации в четверг, 14 апреля.

– Принять решение о демонтаже незаконно размещенных металлических гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адресу: г. Кемерово, Кировский район, северо-восточнее дома № 1 по ул. Назарова, владельцы которых неизвестны, – следует из текста официального документа.

К слову, вывозом и хранением демонтированных объектов а также имущества, находящегося на момент ликвидации внутри помещений, займется специальная организация. Снос строений должен произойти до 31 декабря 2022 года.