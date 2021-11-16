Кемеровские власти снесут несколько построек в трех районах города

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Сотрудники администрации кузбасской столицы опубликовали постановление, согласно которому шесть самовольных построек, расположенных в трех районах, будут снесены.

Согласно документу, подписанному мэром Кемерова Ильей Середюком, в городе будет произведен снос шести самостроев. Сообщается, что уничтожить планируется постройки, расположенные северо-западнее и севернее дома № 107 по проспекту Ленина, юго-восточнее дома № 57 и севернее дома №71 по проспекту Комсомольскому, восточнее здания № 63 по улице Инициативной и юго-восточнее дома №82 по проспекту Октябрьскому.


Отмечается, что если владельцы самостроев не будут выявлены, то уничтожение построек состоится не ранее чем через полгода после обнародования документа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронном бюллетене Кузбасса.


Решение о сносе построек было принято в связи с тем, что у их владельцев отсутствуют правоустанавливающие документы на обозначенные земельные участки.

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