Кемеровские власти снесут несколько построек в трех районах города

Согласно документу, подписанному мэром Кемерова Ильей Середюком, в городе будет произведен снос шести самостроев. Сообщается, что уничтожить планируется постройки, расположенные северо-западнее и севернее дома № 107 по проспекту Ленина, юго-восточнее дома № 57 и севернее дома №71 по проспекту Комсомольскому, восточнее здания № 63 по улице Инициативной и юго-восточнее дома №82 по проспекту Октябрьскому.

Отмечается, что если владельцы самостроев не будут выявлены, то уничтожение построек состоится не ранее чем через полгода после обнародования документа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронном бюллетене Кузбасса.

Решение о сносе построек было принято в связи с тем, что у их владельцев отсутствуют правоустанавливающие документы на обозначенные земельные участки.