Кемеровские власти сэкономят на уличном освещении более 452 млн рублей

Речь идет о проспекта Ленина в городе Кемерово, где на территории всей улицы будет обновлено освещение.



В Instagram-аккаунте глава областного центра указал, что на двухрожковых кронштейнах опор фонарей ранее стояли натриевые лампы, мощность которых составляла 150-450 Вт. Сейчас специалисты заменят их на 83-ваттные светодиоды, они не только улучшат качество освещенности дорог, но и значительно снизят энергопотребление.





Из 684 светильников к настоящему моменту источник света уже обновлен на более 300 участках от вокзала до улицы Волгоградской.





Финансирование работ осуществляется за счет инвестора в рамках энергосервисного контракта, заключенного на семь лет. По аналогичному принципу в прошлом году удалось модернизировать освещение проспекта Шахтеров, где за полтора года использования удалось сэкономить 11,6 миллионов рублей.





В рамках проекта в планах местных властей заменить до конца текущего года порядка 14 266 светильников в Центральном, Ленинском, Заводском, Кировском районах. По предварительным подсчетам, таким образом за семь лет можно сэкономить около 452,3 млн рублей.