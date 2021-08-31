Кемеровские власти сэкономят на уличном освещении более 452 млн рублей

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Рабочие приступили к модернизации уличного освещения на крупном проспекте в кузбасской столице. Предполагается, что новые лампы позволят сохранить миллионы в местном бюджете. Об этом стало известно из публикации мэра города Ильи Середюка в социальной сети.

Речь идет о проспекта Ленина в городе Кемерово, где на территории всей улицы будет обновлено освещение.


В Instagram-аккаунте глава областного центра указал, что на двухрожковых кронштейнах опор фонарей ранее стояли натриевые лампы, мощность которых составляла 150-450 Вт. Сейчас специалисты заменят их на 83-ваттные светодиоды, они не только улучшат качество освещенности дорог, но и значительно снизят энергопотребление.


Из 684 светильников к настоящему моменту источник света уже обновлен на более 300 участках от вокзала до улицы Волгоградской.


Финансирование работ осуществляется за счет инвестора в рамках энергосервисного контракта, заключенного на семь лет. По аналогичному принципу в прошлом году удалось модернизировать освещение проспекта Шахтеров, где за полтора года использования удалось сэкономить 11,6 миллионов рублей.


В рамках проекта в планах местных властей заменить до конца текущего года порядка 14 266 светильников в Центральном, Ленинском, Заводском, Кировском районах. По предварительным подсчетам, таким образом за семь лет можно сэкономить около 452,3 млн рублей.

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

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