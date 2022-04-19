Кемеровские власти сэкономят на подготовке к сносу Кузнецкого моста

Из данных аукциона следует, что власти кузбасской столицы определились с подрядчиком, который приступит к выполнению проектно-изыскательских работ по "демонтажу мостового перехода через реку Томь в створе проспекта Кузнецкий (старый) в г. Кемерово"

Так, начальная цена контракта составляла 15 млн рублей. Победителем конкурса стала компания ООО "ФЕРРУМ-97", которая за свои работы предложила чуть менее 6,5 млн рублей. Отмечается, что исполнителю предстоит выполнить положенные работы в течение девяти месяцев с момента заключения контакта. При этом снос коммунального моста через Томь запланирован на этот и следующий год.

Общая протяженность моста составляет 546 метров, объект был введен в эксплуатацию в далеком в 1953 году, а в 2005 году чиновники приняли решение о его закрытии.