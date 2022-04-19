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Кемеровские власти сэкономят на подготовке к сносу Кузнецкого моста

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Власти столицы Кузбасса выбрали подрядчика, который разработает проект демонтажа старого моста через Томь. Стоит учесть, что исполнитель поможет чиновникам сэкономить более восьми миллионов рублей.

Из данных аукциона следует, что власти кузбасской столицы определились с подрядчиком, который приступит к выполнению проектно-изыскательских работ по "демонтажу мостового перехода через реку Томь в створе проспекта Кузнецкий (старый) в г. Кемерово"


Так, начальная цена контракта составляла 15 млн рублей. Победителем конкурса стала компания ООО "ФЕРРУМ-97", которая за свои работы предложила чуть менее 6,5 млн рублей. Отмечается, что исполнителю предстоит выполнить положенные работы в течение девяти месяцев с момента заключения контакта. При этом снос коммунального моста через Томь запланирован на этот и следующий год.


Общая протяженность моста составляет 546 метров, объект был введен в эксплуатацию в далеком в 1953 году, а в 2005 году чиновники приняли решение о его закрытии.

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