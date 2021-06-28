Кемеровские власти сэкономят на барьерных ограждениях для дорог

Согласно информации тендера, опубликованного на сайте госзакупок, представители кемеровской администрации определились с выбором подрядчика, который займется поставкой и установкой барьерных ограждений на улице Нахимова. Новые ограждения появятся в районе пункта весового контроля "Северный".

В техническом задании к контракту указаны различные виды работ, которые обязан выполнить победитель конкурса – от изготовления барьерных ограждениях для дорог до их установки.

Отмечается, что стартовая цена контракта составляла 840 174, 85 рублей, но подрядчик согласился выполнить работу за меньшую сумму – 799 999 рублей. Таким образом, властям кузбасской столицы удалось сохранить в бюджете города 40 000 рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 10 дней со дня, следующего за заключением контракта.