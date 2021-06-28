+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские власти сэкономят на барьерных ограждениях для дорог

0
Фото:  

Изготовление и установка новых барьерных ограждений на одном из участков автодороги в кузбасской столице обойдутся местным властям почти в 800 тысяч рублей. При этом изначально они планировали потратить большую сумму.

Согласно информации тендера, опубликованного на сайте госзакупок, представители кемеровской администрации определились с выбором подрядчика, который займется поставкой и установкой барьерных ограждений на улице Нахимова. Новые ограждения появятся в районе пункта весового контроля "Северный".


В техническом задании к контракту указаны различные виды работ, которые обязан выполнить победитель конкурса – от изготовления барьерных ограждениях для дорог до их установки.


Отмечается, что стартовая цена контракта составляла 840 174, 85 рублей, но подрядчик согласился выполнить работу за меньшую сумму – 799 999 рублей. Таким образом, властям кузбасской столицы удалось сохранить в бюджете города 40 000 рублей.


Работы должны быть выполнены в течение 10 дней со дня, следующего за заключением контракта.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26514

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined