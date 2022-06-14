По данным кемеровских властей, работы над проектом демонтажа моста через Томь, который был закрыт еще в далеком в 2005 году, растянутся до февраля 2023 года. Отмечается, что только после их завершения будет решаться вопрос о демонтаже "замороженного" объекта.

– Сроки демонтажа будут известны после получения проектно-сметной документации и определения источника финансирования, – прокомментировали AVOKADO в кемеровской администрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти столицы Кузбасса выбрали подрядчика, который разработает проект демонтажа старого моста через Томь. Стоит учесть, что исполнитель поможет чиновникам сэкономить более восьми миллионов рублей.