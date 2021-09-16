Кемеровские власти сдвинули срок запуска системы валидаторов в общественном транспорте

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Кемеровчане в скором времени смогут платить за проезд в автобусах не кондуктору, а самостоятельно при помощи валидаторов. Однако ранее обещанные сроки запуска системы изменились, о чем рассказали Avoka.do в горадминистрации.

В настоящее время в кузбасской столице ведется подготовка системы, которая позволит пассажирам общественного транспорта оплачивать поездки без кондукторов. По информации мэрии Кемерова, на текущий момент валидаторы установлены в сотне автобусов.

— 105 новых автобусов оснащены валидаторами с бескондукторной автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП), а также автоматизированной системой подсчета пассажиров (АСПП). В настоящее время идет процесс настройки указанных систем, данные которых будут сообщать группе контроля на транспорте о количестве вошедших и оплативших пассажиров, — сообщили журналу в пресс-службе горадминистрации.

При этом отмечается, что запустить систему власти планируют в течение сентября-октября 2021 года.


Ранее сообщалось, что кемеровчане смогут пользоваться валидаторами уже в сентябре.

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