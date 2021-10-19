Кемеровские власти с высоты птичьего полета показали ремонт на бульваре Строителей

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Фото:  

Глава кузбасской столицы в Сети поделился кадрами, которые были сделаны с большой высоты, на снимках показан ход строительства участка нового бульвара Строителей.

Мэр города Кемерово Илья Середюк в своем Instagram-аккаунте поделился снимками, на которых запечатлены ремонтные работы на бульваре Строителей. Примечательно, что некоторые кадры удалось сделать с большой высоты, что позволило зрителям оценить весь масштаб развернутого на территории процесса строительства.

Приобретает очертания перекресток Марковцева — Строителей. Здесь уже установлены светофорные стойки, в ближайшее время появятся сами светофоры, а также все необходимые дорожные знаки и ограждения, указал чиновник в тексте к публикации.

Также стало известно, что на бульваре появились новые светофорные стойки, в ближайшее время специалисты установят светофоры и все необходимые для дорожного движения знаки, ограждения.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что строительство дороги на кемеровском бульваре Строителей перенеслось на октябрь.

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

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