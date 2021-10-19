Кемеровские власти с высоты птичьего полета показали ремонт на бульваре Строителей

Мэр города Кемерово Илья Середюк в своем Instagram-аккаунте поделился снимками, на которых запечатлены ремонтные работы на бульваре Строителей. Примечательно, что некоторые кадры удалось сделать с большой высоты, что позволило зрителям оценить весь масштаб развернутого на территории процесса строительства.

‒ Приобретает очертания перекресток Марковцева — Строителей. Здесь уже установлены светофорные стойки, в ближайшее время появятся сами светофоры, а также все необходимые дорожные знаки и ограждения, ‒ указал чиновник в тексте к публикации.

Также стало известно, что на бульваре появились новые светофорные стойки, в ближайшее время специалисты установят светофоры и все необходимые для дорожного движения знаки, ограждения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что строительство дороги на кемеровском бульваре Строителей перенеслось на октябрь.