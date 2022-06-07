Кемеровские власти решили уничтожить два нелегальных объекта в Заводском районе

Кемеровские власти приняли решение уничтожить две самовольные постройки в Заводском районе кузбасской столицы. Документ с соответствующей информацией появился на сайте городской администрации.
Под снос попали следующие объекты:
- г. Кемерово, ул. Кооперативная, западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101018:2565;
- г. Кемерово, ул. Кооперативная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101018:153.
Стоит отметить, что сроки ликвидации построек весьма ограничены. Так, на выполнение всех необходимых работ выделено три месяца.
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