Кемеровские власти разрешили массовое мероприятие на фоне новой волны COVID-19

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На сайте администрации правительства Кузбасса появился документ, согласно которому массовые мероприятия в честь празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Кемерове состоятся несмотря на рост заболеваемости COVID-19 среди граждан.

Представители кемеровской администрации заявили, что сегодня в четверг, 8 июля, на территории парка Бульвара Строителей с 16:00 до 20:00 будет организовано мероприятие. Отмечается, что вход для посетителей будет свободный и вероятно, что городское пространство посетит большое количество людей.

– На территории парка развернутся семейные площадки, фотозоны, лаунж-зоны. Для детей и родителей будут проводить игровые и спортивные программы, организуют катание на лошадях и пони, – указано в документе.

При этом, со слов местных властей, на празднике будет организован концерт, а волонтеры на протяжении всего мероприятия будут плести венок из ромашек, которые гостям предлагают приносить с собой.

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