Кемеровские власти рассмотрят предложение об увеличении этажности домов на Притомском

Согласно опубликованным кемеровской администрацией документам, в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поступило заявление от застройщика, который просит разрешение на "отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". В частности, компания компания хочет увеличить предельную этажность жилых домов до 21, включая 20 этажей над землей и один подвальный этаж.

По данному вопросу будут организованы публичные слушания, по итогам которых будет составлен протокол. В случае, если власти допустят такое строительство, то на Притомском проспекте могут появится четыре новых высотки под номерами 21Б, 23, 23А и 23Б.