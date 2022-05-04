Кемеровские власти рассказали про отключение отопления

Отопление в городе Кемерово будет отключено после прихода стабильных "плюсовых" температур. Так, подача тепла не должна прерываться пока в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет опускаться ниже +8°С. В случае, если тепло сохранится в указанный период, то не ранее одного дня после этого централизованное отопление должно быть отключено, заявили представители МБУ "Жилкомцентр".

К слову, специалисты планируют завершить отопительный сезон в срок, который определит уполномоченный орган.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти назвали условие для отключения отопления.