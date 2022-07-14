Кемеровские власти рассказали об установке перголы на улице Патриотов

Сейчас рабочие приступили к монтажу перголы – это своего рода декоративный навес, который будет установлен на бульварной части улицы Патриотов от Двужильного до Радищева.

Судя по фотографиям, установка клумб в зоне для пеших прогулок практически завершена.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в социальных сетях мэр столицы Кузбасса рассказал о продвижении ремонтных работ в Парке Победы имени Жукова. Отмечается, что в ближайшем будущем там появится новая канализация и электрика.