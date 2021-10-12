Кемеровские власти рассказали об установке новогодней ели за 18 млн

Установка праздничного дерева началась на главной площади в южной столице региона, сообщило издание "МК в Кузбассе" с отсылкой на местных властей. Однако в городе Кемерово с украшением города не спешат, о чем корреспонденту редакции Avokadо рассказали в местной мэрии.

– Установка новогодней ели будет выполнена в зимнее время в рамках праздничного оформления города, – прокомментировали в администрации.

Из этого следует, что хвойная красавица за 18 миллионов рублей в областном центре появится не раньше, чем через один месяц.

Стоит отметить, что в 2020 году каркас праздничной ели в Новокузнецке появился только в первый месяц зимы. В Кемерове специалисты начали монтировать новогоднее дерево на площади Советов 16 ноября.