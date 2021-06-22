Кемеровские власти рассказали об участи 4 000 гаражей на окраине города

Речь идет о двух гаражных кооперативах, расположенных за Комсомольским проспектом. В общей сложности в ГК "Комсомольский" и "Северный-3" размещаются примерно четыре тысячи металлических гаражей, которые в будущем будут демонтированы за счет владельцев.

В кемеровской администрации пояснили, что металлические гаражи на территории города размещаются временно до тех пор, пока участок земли не потребуется под капитальную застройку. При этом территория занятая "Комсомольским" и "Северным-3", согласно плану города, предназначена для многоэтажной жилой застройки.