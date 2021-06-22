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Кемеровские власти рассказали об участи 4 000 гаражей на окраине города

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В администрации Кемерова журналисту AVOKADO сообщили о мерах, которые будут предприняты, когда земля под частными гаражами потребуется для капитального строительства.

Речь идет о двух гаражных кооперативах, расположенных за Комсомольским проспектом. В общей сложности в ГК "Комсомольский" и "Северный-3" размещаются примерно четыре тысячи металлических гаражей, которые в будущем будут демонтированы за счет владельцев.


В кемеровской администрации пояснили, что металлические гаражи на территории города размещаются временно до тех пор, пока участок земли не потребуется под капитальную застройку. При этом территория занятая "Комсомольским" и "Северным-3", согласно плану города, предназначена для многоэтажной жилой застройки.

– В настоящее время сроки освоения данной территории не определены. При принятии решения об освоении данной территории в адрес гаражного кооператива будут направлены уведомления о необходимости освобождения земельного участка, – сообщили в мэрии.

Отмечается, что плата за демонтаж гаража и подготовку новой площадки под него ложится на плечи собственника. Для переноса имущества властями определена территория южнее здания №21 по улице Тушинская.

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