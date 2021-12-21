Кемеровские власти рассказали об уборке сугробов с улиц города после мощных снегопадов

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне днем на уборку снега с кемеровских улиц направились 146 фронтальных погрузчиков, пескоразбрасывателей, грейдеров, самосвалов и другой спецтехники.

Отмечается, что за выходные специалистам удалось очистить более 80 улиц частного сектора.

– Дважды в сутки проводится анализ, специалисты оценивают, что выполнено, и определяют первостепенные задачи на ближайшее время, – указали в мэрии.

Основное внимание сконцентрировано на дворах многоквартирных домов, где рабочие первоочередно подчищают все въезды, подходы к подъездам, козырьки и кровли. Над выполнением плана трудятся 1360 дворников, привлечено около 50 единиц техники.