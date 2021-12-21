Кемеровские власти рассказали об открытии самого большого катка

Самый большой каток в областном центре расположен в парке имени Веры Волошиной. По данным властей, общая площадь объекта составила 1 540 квадратных метров, а протяженность 500 метров.

— Это самый крупный в областном центре каток, где можно кататься на коньках среди высоких тополей и елей, — прокомментировали в горадминистрации.

Отмечается, что местные жители могут прийти покататься на лед как со своими коньками, так и арендовать необходимое снаряжение в ближайших пунктах проката.

Отмечается, что каток имеет голубой цвет, а его территорию освещают сразу 600 лампочек.