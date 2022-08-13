Кемеровские власти рассказали об этапах преображения Красноармейского моста

Представители кемеровской администрации в ответ на многочисленные вопросы сообщили своим гражданам, что ремонт моста будет разделен на два основных этапа, первый из которых растянется на 2,5 месяца.

– Сейчас в срок до 15.10 восстановят мост в пригодное для движения состояние, а в следующем этапе ремонта опять разберут его, но полностью до опор? – поинтересовался местный житель.

Отмечается, что в рамках выполнения первой части реконструкции специалисты проведут демонтажные работы, а также восстановят те элементы, которые оказались разрушены, в их числе и подходы к объекту. Пройдет и благоустройство прилегающей территории, высадка зеленых насаждений. Со второго этапа начнутся спецработы в подмостовом пространстве. При этом верхние слои объекта разбираться не будут.