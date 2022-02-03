Кемеровские власти рассказали о закрытии крупного детского комплекса в ТЦ

0
Фото:  

В правительстве областного центра журналисту AVOKADO сообщили, что крупный развлекательный комплекс для детей навсегда прекратил свое существование в здании ТЦ на проспекте Октябрьском.

Отмечается, что строение на кемеровском проспекте Октябрьский, 30 находится в частной собственности, в связи с чем хозяин сам вправе принимать решение об эксплуатации здания и о предоставлении помещений в аренду.


Так, по словам представителя местной администрации, ООО "Киндерленд" юридическое лицо, осуществлявшее предпринимательскую деятельности.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации п. 1 ст. 2, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, – уточнили корреспонденту AVOKADO.

Стоит указать, что детский развлекательный комплекс занимал большую часть торговой площади объекта: арендаторам по договоренности принадлежал первый этаж здания, а также второй, где располагалась игровая зона, сцена и семейное кафе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33291

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined