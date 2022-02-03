Кемеровские власти рассказали о закрытии крупного детского комплекса в ТЦ

Отмечается, что строение на кемеровском проспекте Октябрьский, 30 находится в частной собственности, в связи с чем хозяин сам вправе принимать решение об эксплуатации здания и о предоставлении помещений в аренду.



Так, по словам представителя местной администрации, ООО "Киндерленд" – юридическое лицо, осуществлявшее предпринимательскую деятельности.

– В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации п. 1 ст. 2, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, – уточнили корреспонденту AVOKADO.

Стоит указать, что детский развлекательный комплекс занимал большую часть торговой площади объекта: арендаторам по договоренности принадлежал первый этаж здания, а также второй, где располагалась игровая зона, сцена и семейное кафе.