Кемеровские власти рассказали о возможности расширения одной из улиц

В социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появился комментарий, в котором местный житель поинтересовался возможностью расширения улицы Нахимова. Горожанин предположил, что это сможет решить проблему пробок на данном участке.
‒ Вы с улицей Нахимова что-нибудь придумали, например, расширение проезжей части, хотя бы как на проспекте Советском реверс, три полосы, ‒ написал пользователь.
На обращение ответили сотрудники кемеровской мэрии. Они сообщили, что возможность расширения улицы Нахимова будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования на эти цели.
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