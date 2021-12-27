Кемеровские власти рассказали о возможности расширения одной из улиц

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы потребовали пересмотреть ширину проезжей части улицы в Рудничном районе.

В социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появился комментарий, в котором местный житель поинтересовался возможностью расширения улицы Нахимова. Горожанин предположил, что это сможет решить проблему пробок на данном участке.

‒ Вы с улицей Нахимова что-нибудь придумали, например, расширение проезжей части, хотя бы как на проспекте Советском реверс, три полосы, ‒ написал пользователь.

На обращение ответили сотрудники кемеровской мэрии. Они сообщили, что возможность расширения улицы Нахимова будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования на эти цели.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32159

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined