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Кемеровские власти рассказали о судьбе понтонного моста

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Администрация кузбасской столицы обозначила возможность установки моста до острова на Томи.

Кемеровчане поинтересовались, будет ли в 2022 году проложен понтонный мост до острова Кемеровского. Журналист AVOKADO обратился с этим вопросом в мэрию кузбасской столицы. Представители городской администрации рассказали, что мост был передан МБУ "Кемдор".

‒ Мост находится в исправном техническом состоянии и при необходимости может быть использован по назначению, ‒ отметили специалисты в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

При этом сотрудники кемеровской мэрии подчеркнули, что в 2022 году установка данного моста не планируется.


Напомним, что мост до острова на Томи также не использовался в 2021 году из-за неподходящего уровня реки.

Да!
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