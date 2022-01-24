По данным градоначальника, в настоящий момент в Кемерове предусмотрены 110 остановок "по требованию" для общественного транспорта, однако в скором времени их количество может значительно сократиться.
– Мы рассмотрели в соответствии с ГОСТами и другими требованиями, возможно оставить 88 остановок. Конечно их нужно оснастить в соответствии с нормативами, установить дорожные знаки, присвоить названия, а в последствии, конечно, желательно установить там и павильоны, – указал Середюк.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что кемеровчане лишились остановки после новогодних праздников.
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