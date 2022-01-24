Кемеровские власти рассказали о судьбе остановок "по требованию"

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк в Instagram-аккаунте рассказал жителям города, что остановки "по требованию" останутся на местных улицах, но не все.

По данным градоначальника, в настоящий момент в Кемерове предусмотрены 110 остановок "по требованию" для общественного транспорта, однако в скором времени их количество может значительно сократиться.

– Мы рассмотрели в соответствии с ГОСТами и другими требованиями, возможно оставить 88 остановок. Конечно их нужно оснастить в соответствии с нормативами, установить дорожные знаки, присвоить названия, а в последствии, конечно, желательно установить там и павильоны, – указал Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что кемеровчане лишились остановки после новогодних праздников.

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