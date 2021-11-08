Кемеровские власти рассказали о строительстве второго моста через Томь

О намерении построить еще один мост через Томь заявил мэр кузбасской столицы Илья Середюк. Соответствующая информация появилась в комментариях под одной из публикаций в Instagram-аккаунте чиновника.

Так, житель областного центра попросил градоначальника указать сроки подготовки проекта моста, который соединит Кемерово с деревней Елыкаево. Ответ на вопрос последовал от представителей горадминистрации.

— Генеральным планом города Кемерово до 2032 года предусмотрено строительство моста через реку Томь от пр. Восточного до ул. Ноябрьская, — пояснили в мэрии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти кузбасского города сообщили о закрытии одного из мостов.