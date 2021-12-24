Кемеровские власти рассказали о строительстве крематория

В Instagram-аккаунте кемеровского градоначальника от пользователей Сети прозвучал вопрос о строительстве крематория в городе. На что мэр не только отреагировал, но и сообщил интересные подробности о появлении нового объекта в столице области.

Со слов Середюка, недавно состоялся аукцион на право аренды земельного участка под крематорий. В рамках публичного торга в борьбу за место ввязались два инвестора.

— Победил иногородний участок с намерениями запроектировать и построить такой объект. Я еще с ними не встречался. Обещают в феврале представить концепт для согласования, — указал глава города.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Середюк озвучил планы по улучшению экологической ситуации в Кемерове.