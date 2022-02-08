Кемеровские власти рассказали о состоянии "продырявленных" автобусов

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы сообщили, как поступили специалисты с общественным транспортом, который был просверлен ради установки гирлянд.

В конце 2021 года на дороги Кемерова вышли несколько автобусов, украшенных новогодней иллюминацией. Всего праздничными стали три маршрута: №23, №27 и №51, которые совершали вечерние рейсы, курсируя по разным районам города.


Однако горожане оценили такое украшение двояко: многих возмутило решение прикрепить гирлянды на саморезы, которые были вкручены прямо в кузов. Журналист AVOKADO обратился в мэрию Кемерова, чтобы узнать, как власти поступили с "просверленными" автобусами. Из ответа следует, что сейчас машины возвращены к первоначальному состоянию.

‒ После демонтажа новогодней иллюминации отверстия креплений были залиты полимерным компонентом в цвет кузова, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в пресс-службе администрации кузбасской столицы.

Кроме того, сотрудники мэрии подчеркнули, что корпус трех автобусов, ранее украшенных иллюминацией, сделан из прочного стеклопластика и не подвержен коррозии.

Да!
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