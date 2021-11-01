Кемеровские власти рассказали о ремонте волнующего горожан участка дороги

Накануне в социальных сетях появилась просьба от кемеровчанина, который был обеспокоен состоянием автодороги на участке от микрорайона Верхний Бульвар до улицы Ворошилова. Мужчина сообщил, что рабочим следует перестелить там асфальтобетонное покрытие.

‒ Данная дорога сейчас находится в плохом состоянии (ямы, лужи), но очень нужна жителям микрорайона и студентам КСХА для выезда на улицу Ворошилова, ‒ сообщил горожанин в комментариях к посту мэра Кемерова Ильи Середюка в Instagram.

На просьбу кемеровчанина отреагировали представители городской администрации. Они сообщили, что мероприятия по асфальтированию данного участка дороги не предусмотрены программой благоустройства на 2021 год.

‒ В связи с ограниченным финансированием выполнить вышеуказанные работы в текущем году не представляется возможным, ‒ рассказали сотрудники администрации города Кемерово.

Подчеркивается, что возможность выполнения ремонта будет рассмотрена на последующие периоды.