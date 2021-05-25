Кемеровские власти рассказали о расходах ко Дню Победы

Управление социальной защиты населения получило из местного бюджета 1,352 млн рублей, которые ушли на приобретение подарочных наборов и ремонт жилья ветеранов (1,2 млн и 152 тыс. рублей соответственно). Это более половины выделенных средств.

Из городского бюджета на покупку георгиевских лент, сувениров, открыток, цветов, дождевиков и услуг полевой кухни было выделено 420 тыс. рублей. Финальная часть празднования Дня Победы — красочный салют — стоил 599 тыс. рублей, полученных из субсидии бюджета области в качестве компенсации затрат на проведение общественно-значимых мероприятий, рассказали VSE42.Ru в горадминистрации.

В прошлом году власти затратили на празднование Дня Победы в кузбасской столице почти на 800 тысяч рублей меньше, чем в текущем.