Кемеровские власти рассказали о пунктах приема новогодних елок

Прием елок состоится в трех районах Кемерова в субботу, 15 января. Жители областной столицы смогут передать живые деревья – как целые, так и ветки – на нужды конного клуба. Сбор новогодних елок состоится в Центральном, Ленинском и Рудничном районах на парковках торговых центров.

Адреса и графики работы пунктов приема следующие:



17:30-17:50 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (улица Карболитовская, 16Б);

18:10-18:30 – ТРК "Променад-1" (проспект Ленина 90/1);

18:45-19:05 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (проспект Ленинградский, 28Б);

19:30-19:50 – ТЦ "Рио" (проспект Шахтеров, 89).



Сотрудники администрации Кемерова подчеркивают, что горожанам необходимо очистить елки от игрушек и украшений, а сами деревья должны быть не сильно высохшими. Сбор искусственных новогодних елок вестись по обозначенным адресам не будет.

Ранее кемеровский оператор отходов порекомендовал горожанам не выбрасывать ели в мусорные контейнеры.