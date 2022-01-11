Кемеровские власти рассказали о пунктах приема новогодних елок

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Жители кузбасской столицы смогут сдать для животных деревья, оставшиеся после праздников.

Прием елок состоится в трех районах Кемерова в субботу, 15 января. Жители областной столицы смогут передать живые деревья – как целые, так и ветки – на нужды конного клуба. Сбор новогодних елок состоится в Центральном, Ленинском и Рудничном районах на парковках торговых центров.


Адреса и графики работы пунктов приема следующие:


17:30-17:50 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (улица Карболитовская, 16Б);
18:10-18:30 – ТРК "Променад-1" (проспект Ленина 90/1);
18:45-19:05 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (проспект Ленинградский, 28Б);
19:30-19:50 – ТЦ "Рио" (проспект Шахтеров, 89).

Сотрудники администрации Кемерова подчеркивают, что горожанам необходимо очистить елки от игрушек и украшений, а сами деревья должны быть не сильно высохшими. Сбор искусственных новогодних елок вестись по обозначенным адресам не будет.


Ранее кемеровский оператор отходов порекомендовал горожанам не выбрасывать ели в мусорные контейнеры.

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