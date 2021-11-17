Кемеровские власти рассказали о продлении одной из улиц

Сегодня, 17 ноября, глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал о продлении улицы Пролетарской от Федоровского до Автозаводской. Напомним, ранее администрацией города был объявлен поиск подрядчика на данный объект.

Мэр сообщил, что новый четырехполосный участок протяженностью 640 метров станет улицей районного значения. По обеим сторонам дороги будет располагаться пешеходный тротуар, а вдоль восточной стороны пройдет велодорожка.

‒ Все перекрестки и пешеходные переходы будут регулируемыми. Светофорные объекты построим на пересечениях с улицами Федоровского и Автозаводской, кроме этого, в районе кадетского училища МЧС будет светофор вызывного действия, ‒ рассказал Илья Середюк на своей странице в Instagram.



Градоначальник подчеркнул, что в проекте заложено строительство линии освещения, остановок, а также замена 130 метров трамвайных путей и контактной сети на улице Автозаводской.



Ранее редакция AVOKADO писала о приостановке торгов, объектом которых стало выполнение работ по продлению Пролетарской улицы, из-за жалобы. На сегодняшний день определение подрядчика завершено, что следует из информации официального портала госзакупок.