Кемеровские власти рассказали о начале работы светофоров на новом участке дороги

Электронные регулировщики заработали в режиме "желтый мигающий" на новой дороге в Рудничном районе Кемерова. Проезжая часть стала продолжением улицы Институтской.
Представители горадминистрации пояснили, что пешеходам необходимо "привыкнуть" к появлению светофоров на пересечении с Сосновым бульваром и проспектом Кузбасский. Стоит отметить, что после завершения работ по установке дорожных знаков, пешеходных ограждений и опор освещения отремонтированная улица будет открыта для автомобилистов.
Загрузка комментариев