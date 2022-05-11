Кемеровские власти рассказали о ходе транспортной реформы

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Сотрудники администрации кузбасской столицы сообщили корреспонденту AVOKADO о том, как проходит ликвидация маршрутных такси.

Кемеровчане в социальных сетях задаются вопросом о том, почему по городу продолжают ездить "пазики". Ранее власти кузбасской столицы анонсировали, что данный вид транспорта исчезнет с дорог уже к 1 апреля. Журналист AVOKADO обратился в мэрию города Кемерово, чтобы выяснить, как продвигается транспортная реформа.


Сотрудники администрации рассказали, что перевод таксомоторных маршрутов ведется поэтапно. Под каждый маршрут поступает новый подвижной состав. До того момента автобусы с префиксом "Т" будут продолжать работу. С 1 февраля текущего года в муниципальные были переведены восемь маршрутов, с 1 апреля – еще столько же.

– При этом обслуживают маршруты одновременно государственные, муниципальные и частные перевозчики в соответствии с заключенными по результатам торгов контрактами, – сообщили корреспонденту AVOKADO в мэрии кузбасской столицы.

Также специалисты подчеркнули, что поставки автобусов заводом-изготовителем осуществляются регулярно, в связи с чем нет нужды ускорять процесс. Подгонять обновление подвижного состава под конкретные даты не планируется.

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