Кемеровские власти рассказали о ходе ремонта Соснового бульвара

Дорожники приступили к укладке и выравниванию нового слоя асфальта на дороге в районе Соснового бульвара на территории Рудничного района города Кемерово. Подробности о ходе ремонта озвучил мэр кузбасской столицы Илья Середюк, прикрепив серию фотографий с места проведения работ.

Также чиновник указал, что основной объем дел по реконструкции участка должен быть завершен уже в этом году.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в администрации кузбасской столицы рассказали о текущем этапе дорожных работ в Рудничном районе города. Речь идет о новом участке улицы Институтской и реконструкции Соснового бульвара.