Кемеровские власти рассказали о ходе ремонта сквера на ФПК

К текущему моменту граждане уже могут заметить первые изменения на участке. Так, там уже появились новые лавочки, урны, а клумбы украшают яркие цветы.
– Ведем здесь обустройство пешеходных дорожек, готовим основу для создания велодорожек, уже установили новый бордюрный камень. Сейчас специалисты завершают монтаж деревянной формы для будущей бетонной чаши клумбы, – уточнил мэр.
К слову, готов и каркас для бетонирования будущей стены для рисования, где дети смогут проявить свои творческие навыки. Над самой стеной специалисты намерены установить специальный навес, который будет защищать рисунки из мела от дождя.
Фото: Telegram-канал Ильи Середюка
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