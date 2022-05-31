Кемеровские власти рассказали о ходе ремонта сквера на ФПК

К текущему моменту граждане уже могут заметить первые изменения на участке. Так, там уже появились новые лавочки, урны, а клумбы украшают яркие цветы.

– Ведем здесь обустройство пешеходных дорожек, готовим основу для создания велодорожек, уже установили новый бордюрный камень. Сейчас специалисты завершают монтаж деревянной формы для будущей бетонной чаши клумбы, – уточнил мэр.

К слову, готов и каркас для бетонирования будущей стены для рисования, где дети смогут проявить свои творческие навыки. Над самой стеной специалисты намерены установить специальный навес, который будет защищать рисунки из мела от дождя.