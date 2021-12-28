Кемеровские власти рассказали новые подробности о строительстве аквапарка

В городской администрации пояснили, что строительство нового водного оздоровительного комплекса будет производиться на юго-западном берегу Красного озера.

– Он будет расположен на северо-западном пересечении пр. Притомского и бульвара Строителей, – сообщили AVOKADO в мэрии Кемерова.

Что касается сроков начала работ, то даты неизвестны. Известно, что землепользователем участка остается ООО "Кузбасский водный центр". Стоит отметить, что ранее компания подала заявку на строительство аквапарка, но согласовать документы с первого раза предприниматели не смогли из-за различных нарушений.

При этом застройщик мог исправить все недочеты и подать документы для нового рассмотрения, однако до сих пор эти меры он не предпринял.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кемеровские власти снова отказали в строительстве аквапарка из-за старых недочетов.