Кемеровские власти раскрыли подробности ремонта парка посреди березовой рощи

Очередной этап ремонтных работ стартовал в кемеровском парке "Березовая роща", о чем рассказал мэр города Илья Середюк в своем Telegram-канале.
–Это второй этап реновации любимого кировчанами парка, которую мы начали в 2020 году, – уточнил градоначальник.
Судя по опубликованным фотографиям, специалисты взялись за подготовку основания будущих дорожек, которые проложены через лесные массивы. Сейчас там уже появились первые очертания будущих тротуаров.
Фото: Telegram-канал Ильи Середюка
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