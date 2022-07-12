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Кемеровские власти раскрыли подробности изготовления новой стелы

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В центральном городе Кемеровской области в скором времени появится новый 27-ми метровый культурный объект. Детали создания стелы "Город трудовой доблести" озвучил местный мэр.

В столице Кузбасса специалисты взялись за изготовление стелы "Город трудовой доблести". О создании нового объекта градоначальник Илья Середюк рассказал в своем telegram-канале.

В сборочном цехе над стелой работают 15 человек: оператор машины термической резки, а также электросварщики, слесари по сборке металлоконструкций. Стела изготавливается из высокопрочной стали. Сегодня поэтапно производится сборка фрагментов стальной конструкции, – следует из текста сообщения.

Он добавил, что вес стелы составит 26 тонн, а высота достигнет 27 метров. В будущем она станет украшением парка Жукова и будет расположена на участке обновленной набережной, который ближе к Университетскому мосту.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что основание стелы "Город трудовой доблести" появилось в новокузнецком парке.

Фото: Telegram-канал Ильи Середюка

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