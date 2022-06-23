Кемеровские власти раскрыли планы по озеленению новой набережной на берегу Томи

Так, в официальном telegram-канале Ильи Середюка некоторые горожане заявили, что не желают появления "бетонного монстра", который им мерещится в будущей зоне для пеших прогулок. Свои слова интернет-пользователь объяснил тем, что хотел бы видеть на территории города побольше садов из цветов и других насаждений, а не "мертвые" декоративный конструкции из металла или же иных строительных материалов.

При этом корреспонденту AVOKADO в кемеровской мэрии сказали, что в проекте строительства набережной на берегу Томи предусмотрена зеленая территория. Власти хотят высадить в зоне отдыха деревья, кустарники и сформировать там уютные газоны. Так, в ближайшем будущем там появятся ива, яблоня, рябина, липа, ель, сирень.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса пройдут торги для поиска подрядчика, который согласится за 400 миллионов рублей построить новую набережную на Томи.