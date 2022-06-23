Кемеровские власти раскрыли планы по озеленению новой набережной на берегу Томи

0
Фото:  

Работы по строительству новой кемеровской набережной продолжаются. И уже сейчас у жителей областного центра возникает не мало вопросов по поводу ее внешнего вида.

Так, в официальном telegram-канале Ильи Середюка некоторые горожане заявили, что не желают появления "бетонного монстра", который им мерещится в будущей зоне для пеших прогулок. Свои слова интернет-пользователь объяснил тем, что хотел бы видеть на территории города побольше садов из цветов и других насаждений, а не "мертвые" декоративный конструкции из металла или же иных строительных материалов.


При этом корреспонденту AVOKADO в кемеровской мэрии сказали, что в проекте строительства набережной на берегу Томи предусмотрена зеленая территория. Власти хотят высадить в зоне отдыха деревья, кустарники и сформировать там уютные газоны. Так, в ближайшем будущем там появятся ива, яблоня, рябина, липа, ель, сирень.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса пройдут торги для поиска подрядчика, который согласится за 400 миллионов рублей построить новую набережную на Томи.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37484

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined