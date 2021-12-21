Кемеровские власти раскрыли новые подробности транспортной реформы

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Сотрудники администрации кузбасской столицы обозначили новые номера привычных маршрутов.

Согласно официальной информации, 25 переименованных маршрутов были внесены в реестр перевозок Кемерова. После проведения транспортной реформы все "ПАЗы" на них будут заменены на автобусы большей вместимости. Номера маршрутов будут изменены, а литера Т ‒ ликвидирована. Например, 1т станет автобусом №111, 28т превратится в автобус №228, а 83т ‒ в автобус №84. Маршруты, которые не имеют аналогичной уже существующим автобусам нумерации, останутся без изменений. Так, 7т станет автобусом №7. Переименование станет первым этапом транспортной реформы, сообщают в кемеровской мэрии.


Кроме того, в путь следования четырех автобусов будут внесены изменения с учетом мнения кемеровчан. Нововведения затронут маршруты №№ 40, 47, 50 и 111. Подробно с изменениями можно ознакомиться в прикрепленном к данной новости материале.


Напомним, что транспортная реформа в Кемерове приведет к замене автобусами всех маршрутных такси. Начнется она уже в январе 2022 года.

Фото: Администрация города Кемерово

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