Кемеровские власти раскрыли новые подробности строительства кафе в центре фонтана

В кемеровской администрации корреспонденту AVOKADO сообщили, что сейчас в точке общепита, что будет находиться посреди фонтана на кемеровском бульваре Строителей, выполняется внутренняя отделка помещения.

– Завершить работы и открыть кафе планируется до конца августа, – сказали в мэрии, сославшись на слова собственника кафе.

Стоит отметить, что сроки открытия несколько задержались, поскольку ранее было сказано, что заведение откроет свои двери для посетителей с 1 августа 2022 года.