Кемеровские власти раскрыли адреса школьных базаров

В кемеровской администрации корреспонденту AVOKADO сообщили, что школьные базары приступят к торговле на территории города уже с предстоящего воскресенья, 15 августа. Приобрести необходимые для обучения принадлежности жители областного центра смогут в последний выходной недели по адресам:
- Универсальная ярмарка, просп. Ленина, 75.
- Гипермаркет "Лента", просп. Кузнецкий, 33;
- Гипермаркет "Лента", просп. Ленинградский, 28в;
- Гипермаркет "Лента", ул. Баумана, 20;
- Гипермаркет "Магнит", просп. Октябрьский, 57;
- Гипермаркет "Магнит", ул. Терешковой, 1а;
- Торговый центр "Metro Cash & Carry";
- Магазин "Детский мир", просп. Октябрьский, 57;
- Магазин "Детский мир", просп. Московский, 19;
- Магазин "Детский мир", просп. Кузнецкий, 33а;
- Магазин "Детский мир", просп. Шахтеров, 54.
При этом с пятницы, 20 августа, и до субботы, 21 августа, в кузбасской столице дополнительные школьные базары появятся:
- Ул. Радищева, западнее здания № 4 (центральная часть ул. Патриотов);
- Ул. В.Волошиной, юго-западнее здания №15;
- Просп. Кузнецкий, южнее здания № 108;
- Ул. 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры им.50-летия Октября);
Кроме того, большой ассортимент разнообразной канцелярии представлен и в таких специализированных магазинах, как "Волна К", "Читай-город", "Офисные мелочи", "Сказка" и так далее.
Что касается одежды для обучающихся, то широкий выбор вещей торговцы предоставят на следующих объектах:
- Гипермаркет "Империя", просп. Ленинградский, 28/1;
- Магазины "Успех", просп. Шахтеров, 54, просп. Ленина, 90/2;
- Рынок "Дружба", ул. Тухачевского, 58а;
- ТЦ "Легенда", просп. Кузнецкий, 108;
- Магазин "Простор", просп. Советский, 25;
- Магазины одежды и обуви "ФэмилиФест", просп. Ленина, 7, просп. Октябрьский, 97а, просп. Шахтеров, 54;
- Магазин "Мир одежды и обуви", бульв. Строителей, 48;
- Магазин "Планета", ул. Тухачевского, 50/5;
- Магазины "Детский мир".
Стоит отметить, что при поступлении заявок от предпринимателей перед началом нового учебного года запланирована организация рынков по адресам: бульвар Сосновый, 3/1 и проспект Весенний, 5.
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