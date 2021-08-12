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Кемеровские власти раскрыли адреса школьных базаров

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В преддверии нового учебного года в кузбасской столице начнут работать школьные базары. Городские власти рассказали редакции AVOKADO, где родители школьников смогут приобрести детям необходимые для обучения принадлежности.

В кемеровской администрации корреспонденту AVOKADO сообщили, что школьные базары приступят к торговле на территории города уже с предстоящего воскресенья, 15 августа. Приобрести необходимые для обучения принадлежности жители областного центра смогут в последний выходной недели по адресам:

  • Универсальная ярмарка, просп. Ленина, 75.
  • Гипермаркет "Лента", просп. Кузнецкий, 33;
  • Гипермаркет "Лента", просп. Ленинградский, 28в;
  • Гипермаркет "Лента", ул. Баумана, 20;
  • Гипермаркет "Магнит", просп. Октябрьский, 57;
  • Гипермаркет "Магнит", ул. Терешковой, 1а;
  • Торговый центр "Metro Cash & Carry";
  • Магазин "Детский мир", просп. Октябрьский, 57;
  • Магазин "Детский мир", просп. Московский, 19;
  • Магазин "Детский мир", просп. Кузнецкий, 33а;
  • Магазин "Детский мир", просп. Шахтеров, 54.

При этом с пятницы, 20 августа, и до субботы, 21 августа, в кузбасской столице дополнительные школьные базары появятся:

  • Ул. Радищева, западнее здания № 4 (центральная часть ул. Патриотов);
  • Ул. В.Волошиной, юго-западнее здания №15;
  • Просп. Кузнецкий, южнее здания № 108;
  • Ул. 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры им.50-летия Октября);

Кроме того, большой ассортимент разнообразной канцелярии представлен и в таких специализированных магазинах, как "Волна К", "Читай-город", "Офисные мелочи", "Сказка" и так далее.


Что касается одежды для обучающихся, то широкий выбор вещей торговцы предоставят на следующих объектах:

  • Гипермаркет "Империя", просп. Ленинградский, 28/1;
  • Магазины "Успех", просп. Шахтеров, 54, просп. Ленина, 90/2;
  • Рынок "Дружба", ул. Тухачевского, 58а;
  • ТЦ "Легенда", просп. Кузнецкий, 108;
  • Магазин "Простор", просп. Советский, 25;
  • Магазины одежды и обуви "ФэмилиФест", просп. Ленина, 7, просп. Октябрьский, 97а, просп. Шахтеров, 54;
  • Магазин "Мир одежды и обуви", бульв. Строителей, 48;
  • Магазин "Планета", ул. Тухачевского, 50/5;
  • Магазины "Детский мир".

Стоит отметить, что при поступлении заявок от предпринимателей перед началом нового учебного года запланирована организация рынков по адресам: бульвар Сосновый, 3/1 и проспект Весенний, 5.

Да!
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