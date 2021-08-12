Кемеровские власти раскрыли адреса школьных базаров

В кемеровской администрации корреспонденту AVOKADO сообщили, что школьные базары приступят к торговле на территории города уже с предстоящего воскресенья, 15 августа. Приобрести необходимые для обучения принадлежности жители областного центра смогут в последний выходной недели по адресам:

Универсальная ярмарка, просп. Ленина, 75.

Гипермаркет "Лента", просп. Кузнецкий, 33;

Гипермаркет "Лента", просп. Ленинградский, 28в;

Гипермаркет "Лента", ул. Баумана, 20;

Гипермаркет "Магнит", просп. Октябрьский, 57;

Гипермаркет "Магнит", ул. Терешковой, 1а;

Торговый центр "Metro Cash & Carry";

Магазин "Детский мир", просп. Октябрьский, 57;

Магазин "Детский мир", просп. Московский, 19;

Магазин "Детский мир", просп. Кузнецкий, 33а;

Магазин "Детский мир", просп. Шахтеров, 54.

При этом с пятницы, 20 августа, и до субботы, 21 августа, в кузбасской столице дополнительные школьные базары появятся:

Ул. Радищева, западнее здания № 4 (центральная часть ул. Патриотов);

Ул. В.Волошиной, юго-западнее здания №15;

Просп. Кузнецкий, южнее здания № 108;

Ул. 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры им.50-летия Октября);

Кроме того, большой ассортимент разнообразной канцелярии представлен и в таких специализированных магазинах, как "Волна К", "Читай-город", "Офисные мелочи", "Сказка" и так далее.



Что касается одежды для обучающихся, то широкий выбор вещей торговцы предоставят на следующих объектах:

Гипермаркет "Империя", просп. Ленинградский, 28/1;

Магазины "Успех", просп. Шахтеров, 54, просп. Ленина, 90/2;

Рынок "Дружба", ул. Тухачевского, 58а;

ТЦ "Легенда", просп. Кузнецкий, 108;

Магазин "Простор", просп. Советский, 25;

Магазины одежды и обуви "ФэмилиФест", просп. Ленина, 7, просп. Октябрьский, 97а, просп. Шахтеров, 54;

Магазин "Мир одежды и обуви", бульв. Строителей, 48;

Магазин "Планета", ул. Тухачевского, 50/5;

Магазины "Детский мир".

Стоит отметить, что при поступлении заявок от предпринимателей перед началом нового учебного года запланирована организация рынков по адресам: бульвар Сосновый, 3/1 и проспект Весенний, 5.