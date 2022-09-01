Кемеровские власти прокомментировали сообщение о сносе лодочной станции

На проспекте Притомском продолжается строительство новой набережной. И сейчас многих граждан волнуют вопрос, что же в итоге станет с местной лодочной станцией "Чайка", которая является одним из основных мест для отдыха, развлечения в городе и расположена на берегу Томи. Стоит отметить, что в Сети появился слух о ее скором уничтожении.

В мэрии Кемерова, сославшись на застройщика, журналисту AVOKADO сказали, что в настоящий момент точная дата выкупа лодочной станции еще не известна. Таким образом, информация о сносе объекта не подтвердилась.