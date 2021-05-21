Кемеровские власти прокомментировали отсутствие обустроенного пляжа на Красном озере

Жительница кузбасской столицы написала высказала в соцсетях негодование по поводу отсутствия легального пляжа на берегу Красного озера. По ее словам, несколько лет там была обустроенная зона отдыха, а теперь все разрушено.

– К сожалению, люди тонули и будут тонуть всегда. Если не будет цивильных мест отдыха. Все годы был обустроен пляж на Красном озере, спасатели дежурили. Сейчас все там разрушено. Дно никто не чистит. Что летом будет – непонятно, – пожаловалась женщина.

На сообщение отреагировали представители городской власти. По их данным, причина произошедшего в том, что в прошлом году компания "Красное.42" потеряла право на использование земли на Красном озере. В настоящее время нет организации, которая занялась бы обустройством территории.

– Вопрос находится в правовом поле. На данный момент объявлен аукцион на заключение договора аренды для организации места отдыха у воды. По результатам аукциона будет определен арендатор, который должен будет обеспечить организацию места отдыха, – ответили в горадминистрации.

Ранее мы сообщали, сколько пляжей начнет работать в Кузбассе в этом году.