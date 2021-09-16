Кемеровские власти прокомментировали обвал потолка в жилом доме

Как сообщает мэрия, после появления информации об обрушении потолка в соцсетях на место выдвинулись сотрудники Кемеровской службы спасения, управления ЖКХ, отдела инженерной защиты, комитета по жилищным вопросам.

- На улицу Каркасную, 10, где, по сообщению жителей, осыпалась штукатурка с потолка, выехала комиссия администрации города, - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что аварийным двухэтажное жилое здание было признанным в 2019 году. Согласно принятому решению комиссии, жильцов планируется переселить не позднее 31 декабря 2029 года. По данным администрации, в доме в настоящее время проживают восемь семей (25 человек).

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала фото и видео из подъезда кемеровского дома, где обрушились потолочные перекрытия.