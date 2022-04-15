Кемеровские власти прокомментировали ход ремонта в парке Победы

В парке Победы имени Жукова рабочие приступили в демонтажу объектов, о чем мэр города Кемерово Илья Середюк рассказал в социальных сетях.
По данным градоначальника, сейчас в рамках подготовки территории к масштабному обновлению специалисты снимают старое покрытие.
– Скоро начнется ремонт сцены, трибун и устройство набережной Искитимки, – прокомментировал он.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже сообщала о том, что реконструкция кемеровского парка Победы будет стоить властям почти 400 млн рублей.
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