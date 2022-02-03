Кемеровские власти продлят Соборную до ФПК за 615 млн рублей

На портале государственных закупок появился тендер на строительство проезда от улицы Соборная до микрорайона 60 Заводского района. В роли заказчика выступила кемеровская администрация, следует из официальной документации.

Согласно контракту, стартовая стоимость нового объекта составила почти 615 миллионов рублей. За обозначенную сумму подрядчику необходимо выполнить проектирование проезжей части до 31 декабря 2022 года. Что касается сроков завершения работ, то сдать дорогу в эксплуатацию необходимо до 31 декабря 2023 года.

Определиться с исполнителем заказчик намерен ближе к концу текущего месяца, а именно 22 февраля. Деньги на указанные нужды выделены из регионального бюджета.